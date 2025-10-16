به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در جلسه کارگروه اشتغال استان با اشاره به اینکه اشتغال به قیمت آلایندگی و جذب نیروی غیربومی در استان یزد ایجاد شده است، گفت: در تغییر ریل جدید استان به این مسائل توجه شده و مسیر درست را برای یزد تعریف می‌کنیم.

وی افزود: در این راستا اشتغال مازادی که سبب ایجاد آسیب‌های اجتماعی در استان شده است را رفع می‌کنیم.

استاندار با اشاره به میزان بیکاری فارغ التحصیلان و نخبگان تصریح کرد: متاسفانه فارغ التحصیلان و نخبگان ما مجبور به مهاجرت شده‌اند که باید تدبیری برای رفع این مساله اندیشید.

وی اظهار داشت: در ۶ ماهه گذشته ۲۲ هزار تبعه بیگانه غیرمجاز از استان طرد شده‌اند و با این وضعیت، زمینه اشتغال خوبی برای نیروی کاربومی فراهم شده است.

بابایی همچنین رفع آلاینده‌ها در محیط‌های مسکونی را خواستار شد و از مدیران حفاظت محیط زیست خواست بوی بد ناشی از سوزاندن لاستیک در منطقه مسکن و خیایان صحرا را پیگیری کنند.

وی درباره اشتغال مددجویان بهزیستی هم خواست طرح و پیشنهاد آورده شود تا مورد حمایت استان قرار گیرد.