استاندار یزد: اشتغال مازادی که سبب ایجاد آسیبهای اجتماعی در استان شده است را رفع خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در جلسه کارگروه اشتغال استان با اشاره به اینکه اشتغال به قیمت آلایندگی و جذب نیروی غیربومی در استان یزد ایجاد شده است، گفت: در تغییر ریل جدید استان به این مسائل توجه شده و مسیر درست را برای یزد تعریف میکنیم.
وی افزود: در این راستا اشتغال مازادی که سبب ایجاد آسیبهای اجتماعی در استان شده است را رفع میکنیم.
استاندار با اشاره به میزان بیکاری فارغ التحصیلان و نخبگان تصریح کرد: متاسفانه فارغ التحصیلان و نخبگان ما مجبور به مهاجرت شدهاند که باید تدبیری برای رفع این مساله اندیشید.
وی اظهار داشت: در ۶ ماهه گذشته ۲۲ هزار تبعه بیگانه غیرمجاز از استان طرد شدهاند و با این وضعیت، زمینه اشتغال خوبی برای نیروی کاربومی فراهم شده است.
بابایی همچنین رفع آلایندهها در محیطهای مسکونی را خواستار شد و از مدیران حفاظت محیط زیست خواست بوی بد ناشی از سوزاندن لاستیک در منطقه مسکن و خیایان صحرا را پیگیری کنند.
وی درباره اشتغال مددجویان بهزیستی هم خواست طرح و پیشنهاد آورده شود تا مورد حمایت استان قرار گیرد.