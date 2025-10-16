۲۴۰ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون با هدف ارتقای ضریب ماشینی شدن ابزار کشاورزی و افزایش بهره‌ وری به کشاورزان جوینی پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون (ماشینی کردن) به کشاورزان این شهرستان پرداخت شده است.

وی افزود: این تسهیلات در قالب خرید تراکتور و ابزار آلات کشاورزی و دامی و با هدف افزایش بهره وری پرداخت شده است.

نیک پسند با بیان اینکه استفاده از ماشین آلات سبب کاهش هزینه‌ های تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی می شود، اظهار کرد: این امر همچنین موجب بهبود تکنیک‌ های کشاورزی، افزایش تولید محصول، ترویج کشاورزی تجاری، افزایش درآمد کشاورزان، به حداقل رساندن کمبود نیروی کار، کاهش مخاطرات و بهبود کیفیت محصولات می‌ شود.

شهرستان جوین ۱۲۰۰۰ بهره بردار کشاورزی دارد.