ستادکل نیرو‌های مسلح در اطلاعیه‌ای درگذشت سردار علیرضا افشار، معاون اسبق فرهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده و پیشکسوت گرانقدر دوران دفاع مقدس را به جامعه پیشکسوتان نیرو‌های مسلح و فعالان فرهنگی کشور تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام تسلیت ستادکل نیروهای مسلح بدین شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت سردار سرافراز، علی رضا افشار، معاون اسبق فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده و پیشکسوت گرانقدر دوران دفاع مقدس را به جامعه پیشکسوتان نیروهای مسلح و فعالان فرهنگی کشور تسلیت می‌گوییم.

سردار افشار با روحیه‌ای جهادی و ایثارگرانه، عمر پر برکت خود را در راه خدمت به میهن اسلامی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، به ویژه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، صرف کرد و همواره یاد و خاطره‌اش در دل‌ها و ذهن‌ها باقی خواهد ماند.

خدمات و تلاش‌های بی‌وقفه ایشان در عرصه‌های دفاعی، فرهنگی و اجتماعی، الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده خواهد بود.

این ضایعه را به جامعه فرهنگی کشور و نیروهای مسلح، به ویژه خانواده محترم ایشان، همرزمان و تمامی عزیزانی که در این سال‌ها از وجود ایشان بهره‌مند شده‌اند، تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو می‌کنیم.