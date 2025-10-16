پخش زنده
امروز: -
چهاردهمین نشست از سلسله نشستهای علمیـپژوهشی «قرارِ هفت» با موضوع «مفهوم و انواع مشارکت در تئاتر کودک و نوجوان در محل «کارستان بهارستان» برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهاردهمین نشست از سلسله نشستهای علمیـپژوهشی «قرارِ هفت» با موضوع «مفهوم و انواع مشارکت در تئاتر کودک و نوجوان» روز شنبه ۲۶ مهر از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷ در محل «کارستان بهارستان» برگزار میشود.
در این نشست، سیدحسین فداییحسین، نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر، و علی ظفرقهرمانی پژوهشگر تئاتر شورایی، به عنوان سخنران حضور دارند و منوچهر اکبرلو نویسنده و پژوهشگر، میزبانی و مدیریت جلسه را برعهده دارد.
تئاتر شورایی بهعنوان گونهای از تئاتر تعاملی، با هدف گفتوگو، آگاهیبخشی و مشارکت فعال مخاطبان اجرا میشود. در این نوع از تئاتر، تماشاگران یکی از ارکان اصلی بهشمار میروند و اجرای آن برای مخاطبان کودک و نوجوان میتواند کارکردهای آموزشی و روانشناختی متعددی، از جمله آموزش مهارتهای نرم و تقویت مهارتهای اجتماعی، به همراه داشته باشد. در تئاتر شورایی، فکر، احساس و عمل مخاطب درگیر میشود و مخاطب منفعل به مخاطب فعال تبدیل میشود.
نشستهای «قرارِ هفت» که با عنوان کامل «قرار اهالی هنر، فرهنگ و تربیت» به همت اندیشکده امید در آخرین شنبه هر ماه برگزار میشود، بستری برای گفتوگو میان صاحبنظران، اندیشمندان و علاقهمندان درباره مسائل مرتبط با مصرف کالای فرهنگی کودکان و نوجوانان فراهم میکند. این نشستها با رویکردی علمی و مبتنی بر تجربه، به بررسی نیازها، نظریات و چالشهای حوزه فرهنگ و تربیت کودک و نوجوان میپردازند.