آخرین وضعیت تولید، اشتغال و چالشهای پیشروی صنایع خودرو، نیرومحرکه و قطعهسازی در آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه بررسی آخرین وضعیت صنایع خودرو، نیرومحرکه و قطعهسازی در استان امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان واحدهای صنعتی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، آخرین وضعیت تولید، اشتغال و چالشهای پیشروی صنایع خودرو، نیرومحرکه و قطعهسازی در استان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین مدیران واحدهای صنعتی حاضر در جلسه به بیان مشکلات و پیشنهادهای خود در زمینه تأمین نقدینگی، بازار فروش، صادرات و واردات مواد اولیه پرداختند.