به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلیل کوهپایه‌زاده، رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، در نشست تخصصی هم‌اندیشی «از ایثار تا افتخار؛ بررسی مسیر شکل‌گیری و شکوفایی جنبش پارالمپیک در جمهوری اسلامی ایران» با تأکید بر اهمیت هفته ملی پارالمپیک و روز جهانی عصای سفید، بر نقش دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و پژوهشگاه‌ها در توسعه علمی و فرهنگی ورزش معلولان تأکید کرد.

وی با یادآوری جایگاه روز پارالمپیک و روز عصای سفید، گفت: این مناسبت‌ها یادمانی از تلاش‌ها و همت بخشی از جامعه است که کمتر به آن توجه شده است. ما درباره جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که سهم خود را در بسیاری زمینه‌ها به‌درستی دریافت نکرده و این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

کوهپایه‌زاده با اشاره به آمار رسمی معلولیت در کشور، افزود: حداقل ۱۱ درصد جامعه ما را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند و با لحاظ خانواده‌های آنان، درصد بالایی از جمعیت کشور به‌نوعی درگیر موضوع توان‌یابی هستند. افزایش میانگین سنی و سالمندی نیز این چالش را جدی‌تر می‌کند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان در ادامه به ضرورت ورزش برای مقابله با کم‌تحرکی و ارتقای سلامت اشاره کرد و گفت: متأسفانه هنوز ظرفیت ورزش در جامعه معلولان و حتی میان عموم مردم به شکل مطلوب فعال نشده است. توسعه این حوزه نیازمند هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و نهاد‌های ورزشی است تا پژوهش‌ها کاربردی و مؤثر باشند.

وی با تأکید بر تعامل دانشگاه و ورزش، افزود: نمی‌توان با نگاه صرفاً علمی و بدون درک میدانی به ورزش ورود کرد. پژوهشگران باید در متن میدان و کنار سالن‌ها و میادین ورزشی مستقر باشند تا پروژه‌های علمی واقعی و کاربردی شکل بگیرد. دانشگاه‌ها می‌توانند در طراحی تمرینات، ارزیابی‌های فیزیولوژیک، بیومکانیک و روان‌شناسی ورزشکاران نقش فعال ایفا کنند.

کوهپایه‌زاده به تجربه موفق همکاری علمی میان فدراسیون و تیم پارا وزنه‌برداری اشاره کرد و گفت: در یک سال همکاری میان متخصصان دانشگاهی و فدراسیون، تیم جوانان وزنه‌برداری جانبازان و توان‌یابان موفق به کسب ۱۵ مدال جهانی شد. این تجربه نشان می‌دهد که تلفیق علم و تجربه نتایج بزرگی رقم می‌زند.

رئیس فدراسیون از دانشگاه‌ها دعوت کرد تا در پروژه‌های علمی و عملی ورزش معلولان مشارکت فعال داشته باشند و افزود: یکی از پیشنهادات ما این است که هر تیم ملی با یک دانشگاه یا پژوهشگاه به عنوان همکار علمی همکاری کند.

وی همچنین بر اهمیت استفاده از فناوری‌های نو و هوش مصنوعی در ورزش معلولان اشاره کرد و از پروژه‌هایی نظیر سیستم ثبت اطلاعات ورزشکاران، پلتفرم تمرین در منزل و APC TV یاد کرد و گفت: ایران در عرصه پارالمپیک آسیا جزو سه کشور برتر است و با برنامه‌ریزی علمی و سازمان‌یافته می‌توانیم در میان ده کشور برتر جهان قرار بگیریم.

کوهپایه‌زاده با تأکید بر توسعه فرهنگ مسئولیت اجتماعی و ورود خیرین به حوزه ورزش معلولان، افزود: ایران در موقعیت خوبی در ورزش جانبازان و توان‌یابان قرار دارد، اما برای پیشرفت بیشتر باید علمی‌تر عمل کنیم، از تجربه‌ها بهره ببریم و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را به دل میدان ورزش بیاوریم. هر جا که پژوهش و ورزش در کنار هم بوده‌اند، موفقیت دوچندان شده است.