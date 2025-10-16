به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز خراسان رضوی ،رئیس حفاظت محیط زیست طرقبه شاندیز گفت: گراز‌های وحشی در پی خشکسالی شدیدو خشک شدن چشمه سارها، قنوات و تأمین نشدن نیاز‌های آبی و غذایی به صورت گله‌ای برای یافتن آب و غذا به روستا‌ها و زمین‌های کشاورزی هجوم می‌آورند.

مجید غلامی افزود:این حیوانات در جنگل‌ها طبیعی و مصنوعی پنهان می‌شوند و شب‌ها برای یافتن آب به روستا‌ها منطقه هجوم می‌برند. گراز‌ها به مناطقی که دارای خاک مرطوب هستند می‌روند و برای به دست آوردن غذا، خاک درختان را زیر و رو می‌کنند، تا از کرم و سایر حیوانات برای تغذیه استفاده کنند.

وی با بیان اینکه نباید کشاورزان و باغداران نسبت به کشتن گراز‌ها اقدام کنند افزود: کشتن گزار‌ها باعث به هم خوردن مشکلات زیست محیطی خواهد شد.

رئیس حفاظت محیط زیست طرقبه شاندیز گفت: با توجه به خشکسالی و آسیب به حیات وحش با محیط زیست همکاری کنند و اگر مواردی مشاهده کردند حتماً اطلاع دهند و در ساخت آبخوری حتماً همراهی کنند تا تنش آبی در حوزه محیط زیست به حداقل برسد.