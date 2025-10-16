مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان گفت: آموزش، انتقال تجربیات و نیز بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از قبیل هوش مصنوعی تاثیر بسزایی در مقابله و پیشگیری از وقوع جعل اسناد ایفا می‌کند.

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین راهی برای مقابله و پیشگیری از وقوع جعل اسناد

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک بررسی راهکار‌های پیشگیری و مقابله با جعل اسناد، گفت:سردفتری اسناد رسمی یک جایگاه ویژه و رفیع است که خاستگاه قرآنی دارد و در آیه ۲۸۲ سوره بقره به ضرورت وجود این نهاد اشاره شده و با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، ثبت رسمی توسعه و درنتیجه نیرو‌های متخصص و سران دفاتر اسناد رسمی افزایش یافتهعاست.

وی افزود: راه‌اندازی دفاتر اسناد رسمی جدید را باید به فال نیک گرفت و در عین حال باید به بحث معیشت سران دفاتر توجه ویژه شود ؛ زیرا نقش قابل توجهی در صیانت و پیشگیری ایفا می‌کند.

عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی اگر با رعایت صحیح قوانین، مقررات و نظام‌نامه‌ها صورت گیرد باعث کاهش چشمگیر اختلافات بین اشخاص می‌شود و سران دفاتر اسناد در صورت اهمال‌کاری تنظیم سند دچار گرفتاری‌هایی برای اشخاص و خود سردفتران می شوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: یکی از تبعات ناشی از اشراف نداشتن به مقررات یا اهمال‌کاری سردفتر بویژه در زمینه احراز هویت، فراهم شدن زمینه بروز جرایمی مثل جعل و استفاده از سند مجعول است.

او ادامه داد: آموزش، انتقال تجربیات و نیز بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از قبیل هوش مصنوعی تاثیر بسزایی در مقابله و پیشگیری از وقوع جعل اسناد ایفا می‌کند.

هاشمی تاکید کرد:سردفتران باید شئونا و الزامات سردفتری اسناد رسمی را به صورت جدی سرلوحه کار خود قرار دهند و از نگاه اقتصادی صرف به سردفتری دوری کنند.