



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان گلوگاه از اهدای کلاه ایمنی به منظور ارتقای ایمنی و سلامت راکبین دارای گواهینامه موتور سیکلت خبر داد و گفت: به مناسبت گرامیداشت روز روستا، به همت شورا و دهیاری روستای تیله نو و با همکاری اداره راهداری و حمل نقل جاده ای و پلیس راهور مازندران بیست کلای ایمنی به راکبان دارای گواهینامه موتور سیکلت اهداء شد.

حسن فغانی افزود: ۹۰ درصد تلفات ناشی از تصادفات موتورسیکلت بدلیل آسیب به ناحیه سر است که استفاده از کلاه ایمنی می‌تواند تا حدود زیادی از بروز حوادث ناگوار و مرگ و میر‌ها جلوگیری کند.



او ادامه داد: اهدای کلاه ایمنی بین راکبان موتورسیکلت با هدف فرهنگ‌سازی استفاده از کلاه ایمنی، پیشگیری از تلفات ناشی از تصادفات و ارتقای نظم و انضباط ترافیکی از سیاست‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.