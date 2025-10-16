توزیع کلاه ایمنی رایگان در گلوگاه
طرح توزیع کلاه ایمنی با هدف ارتقای ایمنی موتور سیکلت سواران در شهرستان گلوگاه برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان گلوگاه از اهدای کلاه ایمنی به منظور ارتقای ایمنی و سلامت راکبین دارای گواهینامه موتور سیکلت خبر داد و گفت: به مناسبت گرامیداشت روز روستا، به همت شورا و دهیاری روستای تیله نو و با همکاری اداره راهداری و حمل نقل جاده ای و پلیس راهور مازندران بیست کلای ایمنی به راکبان دارای گواهینامه موتور سیکلت اهداء شد.
حسن فغانی افزود: ۹۰ درصد تلفات ناشی از تصادفات موتورسیکلت بدلیل آسیب به ناحیه سر است که استفاده از کلاه ایمنی میتواند تا حدود زیادی از بروز حوادث ناگوار و مرگ و میرها جلوگیری کند.
او ادامه داد: اهدای کلاه ایمنی بین راکبان موتورسیکلت با هدف فرهنگسازی استفاده از کلاه ایمنی، پیشگیری از تلفات ناشی از تصادفات و ارتقای نظم و انضباط ترافیکی از سیاستهای راهداری و حمل و نقل جادهای است.