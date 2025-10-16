به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی، مراسم معنوی عطر افشانی گلزار شهدای بردسکن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مراسم عطر افشانی گلزار شهدای بهشت رضا در بردسکن با حضور امام جمعه، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، جمعی از مسئولان، ورزشکاران، خانواده‌ های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این آیین، شرکت‌ کنندگان با نثار شاخه‌ های گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند و بار دیگر با آرمان‌ های بلند آنان تجدید میثاق کردند.

رضا غلامی زارع، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بردسکن، در حاشیه این مراسم هدف از برگزاری آن را زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد.

وی افزود: شهدا قهرمانان واقعی این سرزمین هستند که با نثار جان خود، انقلاب اسلامی را در همه حوزه‌ ها بیمه کردند. امروز نیز ورزشکاران باید با همان خط‌ مشی شهدا، در میادین ورزشی با اخلاق‌ مداری و روحیه قهرمانی حضور یابند.

برگزاری بیش از ۲۰ برنامه ورزشی در بردسکن به مناسبت هفته تربیت بدنی

همزمان با هفته تربیت بدنی، بیش از ۲۰ برنامه فرهنگی و ورزشی با مشارکت اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان بردسکن در حال برگزاری است.

رئیس اداره ورزش و جوانان بردسکن گفت: این برنامه‌ ها با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی، ترویج فرهنگ ورزش همگانی و تقویت روحیه نشاط اجتماعی طراحی شده‌ اند.

غلامی زارع افزود: از جمله برنامه‌ های شاخص این هفته، همایش بزرگ پیاده‌ روی خانوادگی با عنوان «صبح و نشاط» است که روز جمعه با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد و این رویداد از شبکه سه سیما و شبکه استانی خراسان رضوی به صورت زنده پوشش داده می‌شود و ظرفیت‌ های ورزشی شهرستان بردسکن را به نمایش خواهد گذاشت.