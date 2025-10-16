به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، سید محمد اتابک در یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه ویژه استان در شاخص‌های اجتماعی، صنعتی و خدماتی گفت: تبریز به‌دلیل تقویت شاخص‌های اقتصادی و صنعتی خود، از سایر شهر‌های کشور پیشی گرفته است. آذربایجان شرقی در تمام شاخص‌ها از جمله ضرایب صنعتی و خدماتی در وضعیت مناسبی قرار دارد.

وی افزود:از مجموع هزار و ۱۰۰ کارت بازرگانی صادر شده، ۶۴۰ کارت آن به صادرات اختصاص یافته است.

اتابک افزود: ما به تعداد کارت‌هایی که توسط اتاق بازرگانی تبریز صادر شده کاری نداریم و همواره توصیه کرده‌ایم که بخش خصوصی باید خود رهبری این امور را بر عهده گیرد و از دخالت‌های بیش از حد دولت پرهیز شود.

وی به اهمیت صادرات نیز اشاره و تاکید کرد: استان آذربایجان شرقی با صادرات ۵۸ میلیارد دلار نقش مهمی در تجارت بین‌المللی ایفا کرده است. در دنیای امروز راه توسعه برای تجار باز کردن مسیر‌های نوین صادرات است و دولت باید در این زمینه از صادرکنندگان حمایت کند.

اتابک همچنین از وضعیت صنعت ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز که نماد صنعتی این شهر است انتقاد کرد و گفت: چهار سال پیش که این صنایع به‌دست ما تحویل داده شد وضعیت خوبی داشتند اما امروز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. دلیل این وضعیت ضعف در نظارت بر پروژه‌هاست. این کارخانه‌ها باید بازسازی شوند نمایندگان مجلس باید در این زمینه نظارت دقیق‌تری داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کلان کشور بیان کرد: بحث ما در اینجا اقتصاد کلان نیست، بلکه به مسائل خاص صنعت و معدن پرداخته می‌شود. در حال حاضر نقدینگی با مشکل مواجه است اما این مشکل مدتی است که ادامه دارد و نیاز به توجه بیشتری دارد.

اتابک در ادامه بر اهمیت توسعه به عنوان راه‌حلی برای بسیاری از مشکلات اقتصادی تاکید و تصریح کرد: از دیدگاه من توسعه راه‌حل اصلی بسیاری از درد‌های اقتصادی کشور است. بانک‌ها تمایل دارند منابع خود را در پروژه‌هایی با ریسک کمتر سرمایه‌گذاری کنند، اما باید شرایطی فراهم شود که منابع به سمت صنایع مولد و با ریسک متوسط هدایت شوند.

وزیر صمت همچنین به وضعیت صنعت مسکن و تاثیر آن بر اقتصاد کل کشور اشاره و اظهار کرد: تخصیص منابع برای مسکن حمایتی به‌گونه‌ای است که عملاً منابع زیادی برای صنعت باقی نمی‌گذارد. این تسهیلات به صورت قطره‌چکانی ارائه می‌شود و فشار زیادی به سایر بخش‌ها وارد می‌کند.

اتابک به مشکلات ناترازی انرژی در کشور اشاره و اظهار کرد: در دو ماه اخیر کسری انرژی ما کاهش یافته است، اما همچنان چالش‌هایی وجود دارد. اگر بتوانیم در بخش‌های تولیدی به‌صورت دو شیفته کار کنیم، می‌توانیم تولید را افزایش داده و مشکلات انرژی را تا حدی کاهش دهیم.

وزیر صمت گفت:من اطمینان دارم که تبریز با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در شاخص‌های اقتصادی دارد، همچنان در صدر قرار خواهد گرفت و به رشد خود ادامه خواهد داد.