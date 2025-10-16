دانشگاه تهران از تغییر زمان ثبت‌نام حضوری و شروع کلاس‌های پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی پیوسته، دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری تخصصی پیوسته بیوتکنولوژی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاونت آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرد: پذیرفته شدگان برای ثبت‌نام الکترونیکی می‌توانند از شنبه ۲۶ مهر به سامانه reg.ut.ac.ir مراجعه کنند.

همچنین دانشجویانی که متقاضی استفاده از خوابگاه نیستند، می‌توانند از یکشنبه ۲۷ مهر با مراجعه به دانشکده محل قبولی ثبت نام کنند. سایر دانشجویان می‌توانند دوشنبه و سه‌شنبه ۲۸ و ۲۹ مهر با مراجعه به دانشکده محل قبولی ثبت نام کنند.

تخصیص خوابگاه به دانشجویان فوق الذکر (غیر بومی) با ورود به آدرس Ems.ut.ac.ir و اخذ خوابگاه، از دوشنبه ۲۸ مهرماه امکانپذیر است. کلاس‌های درس دانشجویان کارشناسی پیوسته، دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری تخصصی پیوسته بیوتکنولوژی ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ نیز از شنبه سوم آبان آغاز می‌شود. پذیرفته شدگان برای کسب اطلاعات تکمیلی به پایگاه اینترنتی معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی academics.ut.ac.ir و یا دانشکده محل قبولی مراجعه کنند.