وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری استان کردستان، از اختصاص ۱۲ هکتار از اراضی پارک ۳۶ هکتاری پیرچنار سنندج به ایجاد شهرک و نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در دومین روز سفر خود به استان کردستان، به همراه آرش زره‌تن‌لهونی، استاندار کردستان، از پارک در حال احداث ۳۶ هکتاری پیرچنار بازدید کرد.

پارک پیرچنار که در محدوده ابتدای ناحیه منفصل شهری حسن‌آباد در حال ساخت است، یکی از بزرگ‌ترین بوستان‌های تفریحی و ورزشی سنندج به شمار می‌آید. این پارک با چشم‌انداز ۳۶۰ درجه به شهر، شامل منظرگاه، پارکینگ، سایت عکاسی، مسیر سلامت و پیاده‌روی به طول ۶ کیلومتر، سکوی خانواده، فضا‌های ورزشی و اجتماعی، فضای سبز و نورپردازی مدرن است و در چارچوب طرح جامع ساماندهی تپه‌های شهر سنندج اجرا می‌شود.

استاندار کردستان در جریان این بازدید اعلام کرد ۱۲ هکتار از مجموع ۳۶ هکتار اراضی پیرچنار به ایجاد شهرک و نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی اختصاص یافته است.

وی تأکید کرد این اقدام به حفظ و توسعه رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی و تقویت اقتصاد محلی کمک شایانی خواهد کرد.

زره‌تن‌لهونی همچنین با اشاره به ظرفیت تاریخی منطقه افزود: قلعه حسن‌آباد، بخشی ارزشمند از هویت فرهنگی و تاریخی سنندج است و احیای آن علاوه بر رونق گردشگری، موجب تقویت حس تعلق مردم به میراث محلی و فرهنگ بومی خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این بازدید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی در کردستان تاکید کرد و این طرح را گامی استراتژیک در جهت ارتقای سرمایه‌های فرهنگی و هنری استان برشمرد.