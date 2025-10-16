به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیر کل کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان استان در اختتامیه این پویش با اشاره به اینکه این پویش با همکاری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شده است گفت: این پویش همزمان با سراسر کشور به مناسبت بزرگداشت شهدای مدافع میهن در دفاع مقدس ۱۲ روزه برگزار شده است.

مظهری با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که ۴۰ اثر برگزیده شده افزود: برگزیدگان در رشته‌های قصه گویی، آثار ادبی، نقاشی و نمایش نامه خوانی برگزیده شدند.