به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیر برگزاری همایش با اشاره به اینکه به چهارمین دوره همایش علامه ذوالفنون ۵۳ مقاله علمی پیرامون اندیشه و آثار علمی ایشان ارسال شده است، گفت: محور‌های این همایش دردزمینه‌های آثار علمی، فلسفی، عرفانی، اجتماعی، کلامی و تفسیری و مسائل روز جامعه مانند نقش زن در تکوین جامعه است.

محمد رضا حیدری با بیان اینکه در این همایش از ۳ اثر برتر تجلیل و ۳ اثر هم به عنوان شایسته تقدیر معرفی خواهد افزود: زنده نگه داشتن نام و یاد علامه و دوم معرفی وی به عنوان شخصیت الگو به نسل‌های نوجوان و جوان از مهم‌ترین اهداف این همایش است.

وی ادامه داد: چهارمین همایش علامه حسن زاده با همکاری ۲۰ نهاد علمی و اجرایی برگزار شد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم با اشاره به جایگاه علمی و معنوی وی گفت: وی در جامعیت کم نظیر و محفل درس وی تطبیق با حکمت متعالیه بود و وی برای تایید مطالب حکمی و فلسفی مهم به وسیله قرآن و استشهاد به کلمات ائمه اقدام می‌کرد.

آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی افزود: وی انس و عشق به قرآن و احادیث و احاطه به همه مکاتب فلسفی داشت و تسلط بی نظیری بر کتب فلسفی، تفسیری و حدیثی داشت.

وی ادامه داد: وی علامه ذوالفنون بود و این شخصیت تمام عمر را مشغول علم آموزی، تالیف و تفکر بود و عشق بالایی به تفسیر قرآن و کلام الله داشت.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص توفیقات علمی و عرفانی وی افزود: آیت الله حسن زاده آملی اسما الله را در وجود خودش ایجاد کرده بود و اسما و صفات الهی را کسب و احصا کرده بود و در سلوک علمی هم به این شکل عمل می‌کرد که هر مسئله و بحثی پیش آمد سعی و تلاش می‌کرد آن را با قرآن و سنت محکم و مستدل می‌کرد.