رئیس پلیس راه خوزستان از اجرای طرح برخورد با خودرو‌های دارای چراغ زنون، نور سفید خیره‌کننده و نقص سیستم روشنایی در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی از آغاز اجرای طرح سراسری برخورد با خودرو‌های دارای چراغ‌های زنون، نور سفید خیره‌کننده و نقص در سیستم روشنایی در محور‌های اصلی و فرعی استان خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از چراغ‌های غیرمجاز علاوه بر مغایرت با ضوابط فنی خودرو، موجب کاهش دید رانندگان مقابل و افزایش احتمال تصادفات در ساعات شب می‌شود، افزود: برخی رانندگان با هدف زیبایی ظاهری یا افزایش میدان دید، اقدام به نصب چراغ‌های زنون می‌کنند در حالی که شدت نور این چراغ‌ها باعث آزار چشم دیگر رانندگان و ایجاد خطر در تردد شبانه می‌شود.

سرهنگ رحیمی تصریح کرد: در این طرح، مأموران پلیس راه با خودرو‌هایی که اقدام به تغییر در سیستم روشنایی و استفاده از نور‌های غیرمجاز کرده‌اند، به‌شدت برخورد می‌کنند و به‌دلیل تغییر در وضعیت استاندارد خودرو، علاوه بر اعمال قانون، خودرو‌ها توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند.

وی با اشاره به فعالیت گشت‌های محسوس و نامحسوس در محور‌های مواصلاتی استان گفت: کنترل دقیق خودرو‌ها در دستور کار قرار دارد و شناسایی خودرو‌های دارای نور خیره‌کننده یا نقص روشنایی با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس پلیس راه خوزستان از رانندگان خواست با رعایت حقوق سایر کاربران جاده‌ای، ایمنی خود و دیگران را در اولویت قرار دهند و از هرگونه تغییر غیرمجاز در سیستم روشنایی خودرو خودداری ک نند.