فریبا محمدیان در مصاحبه با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با تأکید بر رویکرد تحول‌گرایی وزیر ورزش و جوانان و حمایت دولت، این رویداد را گامی اثربخش در مسیر موفقیت و آینده‌نگری ورزش بانوان دانست که نه تنها نسل جدید قهرمانان و نخبه‌های ورزش ایران را شناسایی می‌کند، بلکه ظرفیت‌های بالقوه بانوان، مربی و مدیر را به بالفعل در می‌آورد.

وی با اشاره به آغاز هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر دختران در هفته تربیت‌بدنی و ورزش، گفت: این رویداد ملی، نماد تغییر رویکرد در سیاست‌های ورزش بانوان کشور است؛ از اجرای متمرکز به مدل مشارکتی، از رقابت صرف به فرآیند شناسایی و پرورش استعداد، و از نگاه مقطعی به نظامی مستمر و توسعه‌محور. این تحول در چارچوب نگاه تخصصی وزارت ورزش و جوانان و حمایت‌های جدی دولت از گسترش عدالت ورزشی در حوزه بانوان شکل گرفته است.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش با بیان اینکه امسال همه استان‌های کشور درگیر برگزاری المپیاد هستند، افزود: در بخش دختران، ۲۵ استان کشور به‌عنوان میزبان رشته‌های مختلف انتخاب شده‌اند و سایر استان‌ها نیز با تشکیل تیم‌های خود در این رخداد حضور فعال دارند. در مجموع ۲۸ فدراسیون و انجمن ورزشی در ۴۰ ماده رقابتی در این دوره مشارکت دارند.

محمدیان زمان و محل برگزاری این رویداد را اعلام کرد و گفت: مراسم افتتاحیه پنجشنبه ۲۴ مهر در اصفهان و اختتامیه ۲۹ مهر در یزد برگزار می‌شود. استان‌های زنجان، مرکزی و گیلان هر یک در دو رشته بانوان میزبانی خواهند داشت و سایر استان‌ها نیز در یک رشته بانوان میزبانی را بر عهده گرفته‌اند.

وی با اشاره به ویژگی متمایز این دوره از المپیاد، افزود: یکی از ارزشمندترین دستاورد‌های این رویداد، اتکای کامل به ظرفیت‌های بومی استان‌ها در میزبانی و برگزاری مسابقات است. بر اساس دستور وزیر، منابع مالی لازم نیز به استان‌ها اختصاص یافته و مدیران کل ورزش و جوانان استان‌ها مسئول مستقیم اجرای این المپیاد هستند. در بخش تخصصی نیز مسئول ورزش بانوان استان‌ها، مجری برنامه است، این روند نشان‌دهنده توجه ویژه وزیر ورزش و جوانان به توسعه ورزش بانوان و اعتماد به توان فنی و مدیریتی آنان در عرصه‌های ملی است.

معاون وزیر در تشریح سازوکار استعدادیابی گفت: متخصصان منتخب فدراسیون‌ها با حضور در محل رقابت‌ها، ورزشکاران مستعد را بر اساس شاخص‌های علمی شناسایی می‌کنند تا پس از انتخاب، در مسیر پرورش و برنامه‌های تمرینی فدراسیون‌ها قرار گیرند. این فرآیند در چارچوب برنامه عملیاتی وزارت ورزش و جوانان و با هدف پشتوانه‌سازی برای تیم‌های ملی طراحی شده است.

محمدیان رده‌های سنی شرکت‌کنندگان را بین ۱۱ تا ۱۶ سال عنوان کرد و افزود: تاکنون بیش از ۴۰۰۰ دختر ورزشکار در سامانه مبین وزارت ثبت‌نام کرده‌اند و با توجه به تمدید مهلت بارگذاری مدارک، انتظار می‌رود این عدد افزایش یابد.

وی درباره تعامل بین دستگاهی برای این رویداد نیز اظهار داشت: در راستای تفاهم‌نامه جامع بین وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش‌وپرورش، حوزه‌های مرتبط مانند معاونت تربیت بدنی، تندرستی و فدراسیون ورزش دانش آموزی مشارکت فعال دارند.

معاون وزیر با قدردانی از رسانه‌ها، گفت: به تأکید وزیر محترم، مسئولیت برگزاری کامل بخش دختران این المپیاد به معاونت توسعه ورزش بانوان واگذار شده است. افتخار ما این است که صفر تا صد این رویداد توسط بانوان مدیر، داور و مربی کشور اجرا می‌شود. این المپیاد فرصتی است تا توان مدیریتی و فنی بانوان در بالاترین سطح به نمایش درآید و نشان دهد که با نگاه تخصصی و حمایت دولت، مسیر رشد، موفقیت و امید در ورزش بانوان بیش از هر زمان دیگری روشن است.