معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از برنامه‌ریزی برای آسفالت و بهره‌برداری از ۲۴ کیلومتر از محور مهم رامشیر - ماهشهر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در صورت تأمین نقدینگی، این پروژه با شتاب بیشتری پیش خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رسول کریمی با اشاره به وضعیت پروژه‌های راه‌سازی در استان، درباره محور رامشیر-ماهشهر بیان کرد: این محور به طول ۳۲ کیلومتر در قالب سه قطعه در دست اجرا است.

وی افزود: قطعه اول به طول ۱۰ کیلومتر، حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و احتمالا ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. قطعه دوم نیز هم‌اکنون در مرحله لایه نهایی آسفالت است و به زودی همراه با قطعه اول، زیر بار ترافیک خواهد رفت.

معاون راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه قطعه سوم این محور شامل ۱۲ کیلومتر راه و یک پل ۹۰ متری است، اظهار کرد: هدف این است که سه تا چهار کیلومتر از این قطعه نیز همزمان با ۲ قطعه دیگر آسفالت شود تا در نهایت حدود ۲۴ کیلومتر از این مسیر تا چند ماه آینده قابل استفاده شود.

کریمی با اشاره به چالش‌های مالی این پروژه تصریح کرد: قطعه اول این پروژه حدود ۲ هزار میلیارد ریال، قطعه دوم یک هزار میلیارد ریال و قطعه سوم ۴۰۰ میلیارد ریال طلب‌کار هستند، اما با این وجود، کار متوقف نشده و در صورت تزریق نقدینگی، شاهد شتاب بیشتر کار خواهیم بود.

وی در ادامه به پروژه مهم شوشتر-دزفول اشاره کرد و گفت: این محور نیز به دلیل تردد سنگین کامیون‌ها و نقش آن در انتقال کالا از بندر ماهشهر به مرکز کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است.

کریمی افزود: این محور به چهار قطعه تقسیم شده که قطعات یک و ۲ از سال گذشته آغاز شده و حدود پنج کیلومتر از آن به لایه اساس رسیده است که در صورت تخصیص به موقع اعتبار، به زودی آسفالت‌ریزی آغاز خواهد شد.

معاون راه و شهرسازی خوزستان از انجام مناقصه برای قطعات سه و چهار این پروژه خبر داد و گفت: با تکمیل این مسیر، محور شوشتر-دزفول به صورت چهارخطه خواهد شد.

وی پیشرفت فیزیکی کل پروژه شوشتر-دزفول را حدود ۲۰ درصد اعلام کرد و خاطرنشان کرد: در صورت تأمین اعتبار و با توجه توانایی پیمانکار، شاهد پیشرفت سریع این پروژه خواهیم بود.