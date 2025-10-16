به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه بازدید از استان فارس امروز اعضای کمیسیون بازدیدی از میدان گازی پارس جنوبی داشتند.

حجت الاسلام شیخ موسی احمدی افزود: با توجه به گزارش عملکرد یکساله دولت و گزارش‌های رسیده به کمیسیون بازدید حضوری از این میدان در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: در این سفر بحث مشعل سوزی که از نظر اقتصادی و زیست محیطی از مسائل خیلی مهم است به دقت بررسی شد.

احمدی افزود: همچنین موضوع فشارافزایی میدان در این سفر بررسی شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم گفت: در طول جنگ ۱۲ روزه همدلی و حمیت و روحیه ایثار بی بدلیل یادآور ۸ سال دفاع مقدس بود و رشادت در عین شادابی را در مجموعه شاهد بودیم.

سخاوت اسدی افزود: آسان کردن شرایط سرمایه گذاری بهترین راهکار ورود سرمایه گذار است.

وی گفت: دریافت تأیید‌هایی محیط زیستی مشکل ساز شده است و مجلس می‌تواند با ورود و تعامل با دولت زمینه رفع این مشکل را فراهم آورد.

رئیس مجتمع گاز پارس جنوبی هم گفت: علاوه بر تولید ۷۳ درصد گاز کشور ۴۵ درصد خوراک بنزین ستاره خلیج فارس از اینجا تامین می‌شود.

غلام عباس حسینی افزود: ۸۰ درصد نیروگاه‌های کشور با گاز کار می‌کنند که ۶۵ درصد گازشان از اینجا تامین می‌شود.