پخش زنده
امروز: -
رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از طرحهای در دست اجرا و روند توسعه میدان گازی پارس جنوبی بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه بازدید از استان فارس امروز اعضای کمیسیون بازدیدی از میدان گازی پارس جنوبی داشتند.
ترا دارند
حجت الاسلام شیخ موسی احمدی افزود: با توجه به گزارش عملکرد یکساله دولت و گزارشهای رسیده به کمیسیون بازدید حضوری از این میدان در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: در این سفر بحث مشعل سوزی که از نظر اقتصادی و زیست محیطی از مسائل خیلی مهم است به دقت بررسی شد.
احمدی افزود: همچنین موضوع فشارافزایی میدان در این سفر بررسی شد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم گفت: در طول جنگ ۱۲ روزه همدلی و حمیت و روحیه ایثار بی بدلیل یادآور ۸ سال دفاع مقدس بود و رشادت در عین شادابی را در مجموعه شاهد بودیم.
سخاوت اسدی افزود: آسان کردن شرایط سرمایه گذاری بهترین راهکار ورود سرمایه گذار است.
وی گفت: دریافت تأییدهایی محیط زیستی مشکل ساز شده است و مجلس میتواند با ورود و تعامل با دولت زمینه رفع این مشکل را فراهم آورد.
رئیس مجتمع گاز پارس جنوبی هم گفت: علاوه بر تولید ۷۳ درصد گاز کشور ۴۵ درصد خوراک بنزین ستاره خلیج فارس از اینجا تامین میشود.
غلام عباس حسینی افزود: ۸۰ درصد نیروگاههای کشور با گاز کار میکنند که ۶۵ درصد گازشان از اینجا تامین میشود.