حسن اشجاری بازیکن سابق ملوان و استقلال که در پی تصادف در جاده صومعه‌سرا، در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از مراکز درمانی رشت بستری شده بود، به بخش منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حسن اشجاری پیشکسوت تیم فوتبال ملوان بندرانزلی که روز گذشته در مسیر جاده صومعه‌سرا، در حادثه تصادف رانندگی مصدوم و در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) یکی از مراکز درمانی رشت بستری شده بود، پس از بهبودی نسبی، به بخش عادی این بیمارستان منتقل شد.

حسن اشجاری فومنی، متولد ۱۰ مرداد ۱۳۵۸ در شهرستان فومن، از بازیکنان بااخلاق و فنی فوتبال گیلان به‌شمار می‌رود.

وی بازی فوتبال را از تیم ملوان بندرانزلی آغاز کرد و در ادامه با درخشش در تیم ذوب آهن اصفهان، به یکی از مدافعان شاخص فوتبال ایران تبدیل شد.

اشجاری در دوران فعالیت فوتبالی خود، پیراهن تیم‌های سپاهان اصفهان، استیل آذین، پاس همدان، استقلال تهران و در سال‌های اخیر هم شهرداری فومن را بر تن کرد.

حسن اشجاری با تیم‌های ذوب آهن، سپاهان و استقلال، قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی را تجربه کرد.