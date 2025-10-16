به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رونمایی جشنواره حبا در مراسمی به مناسبت گرامیداشت هفته حجاب و عفاف در ۲۶ تیرماه برگزار شد و قرار است اختتامیه و اعلام برگزیدگان این جشنواره مصادف با ولادت حضرت زینب در ۵ آبان ماه برگزار شود.

در این جشنواره مردمی قرار است برای نخستین بار، طراحی حجاب بانوی ایرانی تا ارتقایی در سطح طراحی و تولید این محصولات رقم بخورد. جشنواره شامل سه محور اصلی است که می‌توان به سرپوش‌ها، تن‌پوش‌ها و چادر اشاره کرد.

در پایان جشنواره تولیدات برگزیده با حمایت انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب کشور به تولید انبوه خواهند رسید.