به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کلات گفت: امسال بیش از ۹۰۰ تُن ماهی قزل‌ آلا در مزارع پرورش ماهی این شهرستان تولید می شود.

جعفر خالقی افزود: شهرستان کلات با برخورداری از پنج رودخانه دائمی، از ظرفیت بالایی برای پرورش ماهیان سردآبی برخوردار است.

به گفته‌ خالقی، هم‌ اکنون ۴۰ مزرعه فعال در این زمینه فعالیت دارند و ظرفیت افزایش تولید تا ۳ هزار تُن نیز وجود دارد.

خالقی تأکید کرد: با توسعه مزارع و بهره‌ گیری از روش‌ های نوین آبزی‌ پروری، می‌ توان علاوه بر افزایش تولید، فرصت‌ های شغلی بیشتری برای جوانان منطقه ایجاد کرد.