پخش زنده
امروز: -
۹۰۰ تن ماهی سردآبی از ۴۰ مزرعه فعال پرورش ماهی در کلات برداشت می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کلات گفت: امسال بیش از ۹۰۰ تُن ماهی قزل آلا در مزارع پرورش ماهی این شهرستان تولید می شود.
جعفر خالقی افزود: شهرستان کلات با برخورداری از پنج رودخانه دائمی، از ظرفیت بالایی برای پرورش ماهیان سردآبی برخوردار است.
به گفته خالقی، هم اکنون ۴۰ مزرعه فعال در این زمینه فعالیت دارند و ظرفیت افزایش تولید تا ۳ هزار تُن نیز وجود دارد.
خالقی تأکید کرد: با توسعه مزارع و بهره گیری از روش های نوین آبزی پروری، می توان علاوه بر افزایش تولید، فرصت های شغلی بیشتری برای جوانان منطقه ایجاد کرد.