ضرورت تجهیز بزرگترین هنرستان جنوب آذربایجان شرقی
فرماندار مراغه گفت:هنرستان شهید شکاری مراغه با ۹۰۰ دانش آموز به عنوان بزرگترین هنرستان فنی در جنوب آذربایجان شرقی نیازمند بروزرسانی تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،امین امینیان در بازدید از هنرستان شهید شکاری مراغه گفت:بیشتر امکانات کارگاهی این هنرستان به عنوان یکی از هنرستانهای قدیمی استان آذربایجان شرقی عمر بالای ۴۰ سال دارند.
وی با بیان اینکه این هنرستان از فضا و کلاسهای خوبی برخوردار است افزود: تجهیزات فنی آموزشی این هنرستان متناسب با سر فصل جدید نیست و دانش آموزان با ابزارها، ماشین آلات و امکانات فرسوده آموزش میبینند.
فرماندار شهرستان مراغه گفت:در دو سال گذشته بخشی از نیازهای کارگاهی برای این هنرستان تامین شده اما جوابگوی تعداد دانش آموزان نیست.
وی گفت: بر اساس برنامه ریزیها هنرستان جوار صنعت در این مجموعه راه اندازی خواهد شد.
امینیان از مدیریت هنرستان برای جذب کمکهای خیرین برای زیباسازی، بهسازی و تجهیز این هنرستان قدردانی کرد.
گفتنی است هم اکنون ۹۰۰ دانش آموز در رشتههای ماشین ابزار، مکانیک، برق و الکترونیک، ساختمان، صنایع چوب و معماری داخلی در این هنرستان مشغول تحصیل هستند.