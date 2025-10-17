به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی شهرستان میامی گفت: ماموران انتظامی در اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان سوخت به یک دستگاه خودروی مزدا مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ سید مهدی موسوی افزود: پلیس در بازرسی خودرو، ۷۴۳ لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین را کشف کردند و راننده آن دستگیر شد.

سرهنگ موسوی ارزش این محموله را برابر نظر کارشناسان ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرد و اضافه کرد: پرونده در این رابطه تشکیل و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.