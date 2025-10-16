به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی پیش از ظهر پنجشنبه در سخنرانی خود در اولین رویداد ملی دانشجویی «بشارت نصر» که در دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به جایگاه مقاومت در منظومه فکری اسلام، اظهار کرد: جبهه مقاومت با شعار و احساسات به نتیجه نمی‌رسد؛ بلکه قدرت واقعی آن در تکیه بر علم، ایمان و اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه دشمن برای سلطه بر ملت‌ها از راه اقتدارزدایی عمل می‌کند، گفت: دشمن تلاش دارد ما را در حوزه‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی تضعیف کند تا ابتکار عمل از دست امت اسلامی خارج شود. امروز جنگ اصلی استکبار جهانی، جنگ شناختی است؛ نبردی که در آن هدف دشمن، تغییر باورها، ذائقه فرهنگی و سبک زندگی مردم ماست.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه افزود: در قرآن کریم بیش از پنجاه آیه به افشای توطئه‌های استکبار و هشدار نسبت به تبعیت از آنان اختصاص یافته است. هدف واقعی دشمن نه انرژی هسته‌ای و نه مسائل نظامی است، بلکه آنها در پی تسلط بر اراده ملت‌ها هستند. نزاع اصلی از آغاز تاریخ بر سر فرمانروایی و حاکمیت است؛ همان نزاعی که فرعون در برابر انبیا داشت و امروز آمریکا همان مسیر را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره جنگ شناختی تصریح کرد: اگر ملت در عرصه شناختی شکست نخورد، حتی اگر در میدان جنگ آسیب ببیند، در نهایت پیروز خواهد بود؛ چراکه شکست واقعی، شکست در فهم و بینش است نه در زمین.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، رمز پیروزی جریان مقاومت را «تعبد در برابر ولایت» دانست و گفت: چند سال پیش در نشستی با سردار سید محمد حجازی و جمعی از فرماندهان حزب‌الله لبنان، درباره راز موفقیت‌های سید حسن نصرالله بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اساس پیروزی‌های او، ایمان و تعبد مطلق در برابر ولایت بود. او سربازی خالص در راه خدا بود و به‌حق مدال «سربازی اسلام» را بر سینه داشت.

وی ادامه داد: در فرهنگ اسلامی، هیچ مقامی بالاتر از عبودیت نیست. شرط رسیدن به مراتب ولایت، نبوت و امامت، عبودیت خالصانه در برابر پروردگار است. از این روست که بزرگان ما بر سنگ مزار خود تنها واژه «عبد» را می‌نگارند؛ چراکه همه افتخارات در سایه بندگی خدا معنا پیدا می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه در ادامه به اهمیت نماز اشاره کرد و گفت: نماز ارزان به دست نیامده است. پرواز انسان به سوی خدا از مسیر نماز می‌گذرد. مرحوم آیت‌الله بهجت (ره) هنگام قرائت آیه «غیرالمغضوب علیهم و لاالضالین» چنان با سوز و اشک می‌خواند که تمام وجودش در حضور الهی غرق می‌شد.

وی با اشاره به در پیش بودن ۱۳ آبان یادآور شد: انقلاب اسلامی نخستین نهضتی بود که توانست دیوار استبداد و استکبار را در هم بشکند. با این حال، برخی امروز در عرصه علم و بینش دچار شبهه می‌شوند و برخی دیگر در حوزه گرایش‌ها لغزش دارند. در حالی‌که انقلاب اسلامی به ملت ما عزت بخشید و نشان داد که امت متصل به ولایت هرگز شکست نخواهد خورد.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی در ادامه افزود: دشمن می‌داند که امت بی‌امام خطری ندارد، اما امت متصل به ولایت شکست‌ناپذیر است. همه تلاش استکبار این است که پیوند میان امام و امت را از بین ببرد. از این‌رو، با ایجاد تفرقه، چندقطبی‌سازی و دامن‌زدن به اختلافات در جامعه، می‌کوشد این وحدت را از درون متلاشی کند. رهبر معظم انقلاب این انسجام را «اتحاد مقدس» می‌نامند و نفاق را خطری جدی برای امت اسلامی می‌دانند.

وی همچنین به مسئله مقاومت و شیوه تحقق آن پرداخت و گفت: قرآن کریم مقاومت را تنها راه عزت معرفی کرده است. مقاومت ممکن است هزینه داشته باشد، اما ثمره آن پیروزی و سربلندی است، در حالی‌که سازش، هزینه‌اش ذلت است. ایمان، توکل، مرزبندی با دشمنان، بصیرت‌افزایی، تقویت روحیه و امید اجتماعی از ارکان اصلی مقاومت به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه تأکید کرد: مقاومت تنها در میدان نظامی معنا ندارد، بلکه باید در عرصه علم، فرهنگ و اقتصاد نیز محقق شود. جبهه مؤمنان باید مانند دشمنان که جبهه‌ای عظیم و رسانه‌ای تشکیل داده‌اند، به‌صورت جبهه‌ای منسجم و هدفمند عمل کند.

وی با اشاره به برخی فشار‌ها بر دولت در عرصه سیاست خارجی گفت: برخی به رئیس‌جمهور فشار می‌آورند که چرا در نیویورک یا شرم‌الشیخ کار را تمام نکردی؟ مردم در فشارند و باید مذاکره را به سرانجام برسانی! اما باید بدانند مقاومت هزینه دارد و نتیجه آن عزت است؛ برخلاف سازش که به ذلت می‌انجامد.