جزییات بهرهبرداری از مرحله دوم مسیر سرزندگی تا پایان سال
محدوده مسیرسرزندگی تا پایان سال جاری به ۱۰۰ کیلومتر افزایش می یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
در بازدید معاون شهردار تهران و شهرداران مناطق ۲، ۳ و ۶ شهرداری تهران، و جمعی از مدیران شهری از آخرین وضع توسعه «مسیر سرزندگی»، مطالعات و اقدامات اجرایی برای توسعه «مسیر سرزندگی» به فضای سبز مجاور مسیر ۴۷ کیلومتری بهرهبرداری شده، مورد تبادل نظر و ارزیابی قرار گرفت.
معاون شهردار تهران، اتصال بوستانها به یکدیگر و گسترش فضای سبز به منظور «ایجاد شبکه یکپارچه پیادهراهی و وسایل نقلیه پاک» را از هدفگذاریهای مهم و مورد تأکید مدیریت شهری برشمرد که تحقق آن، نیازمند اقدام هماهنگ مدیران شهری است.
سجاد محمدعلینژاددر ادامه بر اهمیت رفع موانع اجرایی و توسعه قطعه نخست مسیر سرزندگی به بوستانهای مجاور تأکید کرد و خواستار توجه ویژه و اقدام متناسب با زمانبندی اجاز سوی تمامی متولیانرای مراحل جدید، طرح شد.
در ادامه شهردار منطقه ۲ تهران، بازخوردهای مردمی درباره بهرهبرداری قطعه نخست مسیر سرزندگی به طول ۴۷ کیلومتر در شمال غرب تهران را مرور و در ادامه گزارش توسعه این مسیر یکپارچه و اتصال آن به بوستانهای گفتوگو و گلها و همچنین برج میلاد را ارائه کرد.
در ادامه شهرداران مناطق ۳ و ۶ و مدیران عامل معاونت فنی و عمرانی شهرداری، آخرین وضع مطالعات و عملیات اجرایی گسترش مسیر سرزندگی به «ملاصدرا و میدان ونک» و همچنین «اتصال بوستان گفتوگو به امیرآباد» را از طریق پلهای پیادهراهی بر روی بزرگراه شهید چمران بازگو کردند.
به گفته معاون شهردار تهران، اتصال بوستان گفتوگو به امیرآباد و محدوده کوی دانشگاه از دو طریق دنبال خواهد شد تا دسترسی مطلوب و پرتقاضای ارتباط میان متروی بوستان گفتوگو تا امیرآباد شمالی ایجاد شود.
محمدعلینژاد در ادامه با اشاره به اهمیت تمرکز بر طرحهای سازگار با نشاط و سرزندگی شهر، خواستار تسریع در انجام اقدامات اجرایی این طرح شد و حمایت و پشتیبانی معاونت مالی و اقتصاد شهری از هرگونه اقدام در این طرح اولویتدار را یادآور شد.
در پایان مقرر شد، با اتصال بوستانهای مجاور بزرگراههای شهید چمران و شهید همت، بهسازی فضای سبز و نصب تجهیزات، محدوده مسیرسرزندگی تا پایان سال جاری به ۱۰۰ کیلومتر افزایش یابد.
گفتنی است،مرحله نخست طرح اولویتدار مسیر سرزندگی به طول ۴۷ کیلومتر، ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۳ به بهرهبرداری رسید.