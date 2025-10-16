به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد نعمتی با اعلام برنامه‌های جامع این پالایشگاه برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش آلایندگی‌ها، تأکید کرد که در نیمه نخست امسال اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است.

وی گفت: پالایشگاه دهم در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌های متعددی را برای بهبود عملکرد زیست‌محیطی و کاهش آلاینده‌ها تدوین و اجرا کرده است.

نعمتی افزود:در شش ماهه اول امسال پالایشگاه دهم موفق به کاهش ۶۲ درصدی مشعل سوزی معادل ۲۴.۳ میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است. همچنین مصرف گاز سوختی پالایشگاه به میزان ۱۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

وی گفت: پیگیری تأمین کالا‌های موردنیاز طرح کاهش فلرینگ، تکمیل نصب دمنده‌های هوا نوع سانتریفیوژ و اقدامات فنی دیگر همچنان با جدیت ادامه دارد تا ضمن افزایش بهره‌وری، اثرات زیست‌محیطی پالایشگاه به حداقل برسد.