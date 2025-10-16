هویت شهر اراک با فرهنگ، صنعت، سیاست و فقاهت عجین شده و هفته فرهنگی فرصتی برای معرفی این ظرفیتهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار اراک گفت: هویت شهر اراک با فرهنگ، صنعت، سیاست و فقاهتی عجین شده و هفته فرهنگی فرصتی برای معرفی این ظرفیتها است. عبدالرضا حاجیعلیبیگی، فرماندار اراک با اشاره برنامهریزی انجام شده برای هفته فرهنگی اراک گفت: ۲۸ مهرماه در سالهای پیشین، گذشته با نام فرهنگی اراک نامگذاری شده بود که امسال تصمیم گرفته شد این روز را به هفته فرهنگی شهر اراک ارتقاء دهیم.
او با بیان اینکه برنامههای متنوعی در شهر اراک و بخشهای سه گانه پیشبینی و اجرایی خواهد شد، افزود: در بخش ساروق باتوجه برنامه معرفتی در حوزه قرآن و عترت، در هزاوه جشنواره انگور و در بخش معصومیه برنامه فرهنگی با محوریت نقالی و خوشنویسی در نظر گرفته شده است.
فرماندار اراک ادامه داد: افتتاحیه برنامههای این هفته با حضور مهمان ملی خواهد بود و همچنین برنامههای مفصلی در شبهای این هفته در اراک با همت شهرداری و دیگر دستگاهها اجرا میشود که حال و هوای جدیدی را رقم خواهد زد.
حاجیعلیبیگی تاکید کرد: از آنجا که هویت شهر اراک با چهار مؤلفه فرهنگ، صنعت، سیاست و فقاهت عجین شده تلاش داریم تمرکز و محوریت اصلی برنامههای تدارک دیده شده این مزیتها باشد و اسباب بازتعریف هویت جمعی ما را در شهر اراک فراهم کند.