حماسههای دفاع مقدس میراث مشترک مازندران و فارس
پیچیدهترین عملیاتهای نظامی ایران در جنگ تحمیلی با همکاری دو لشکر ۲۵ کربلای مازندران و ۱۹ فجر فارس رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
دفاع مقدس عرصهای بود که رزمندگان و فرماندهان نظامی از لشکرهای مختلف در کنار هم متحد شدند و همچون ید واحده در مقابل دشمن ایستادگی کردند تا پیچیدهترین عملیاتهای نظامی با همپیمانی و همدلی انجام شود، یکی از تجلیهای مهم این پیوند انجام عملیاتهای مشترکی بود که توسط رزمندگان لشکر ۲۵ کربلای مازندران و ۱۹ فجر فارس انجام شد.
همدلی دو استان مازندران و فارس در مواجهه با دشمن در جریان برخی عملیاتها مانند والفجر ۸ و کربلای ۵ به بلوغ رسید و دو لشکر با تمرکز بر توانمندیهای خود با اجرای عملیاتهای سنگین و دقیق، ترکیبی قدرتمند از بازدارندگی و دفاع چندلایه ایجاد کردند.
پرچم گنبد علی بن موسیالرضا (ع) در عملیات کربلای ۵ به لشکر ۱۹ فجر فارس داده شد تا این پرچم با همراهی رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا در منطقه پنجضلعی بالای پاسگاه کوت سواری عراق به اهتزاز درآید، پرچمی که در عملیات والفجر ۸، به لشکر ۲۵ کربلای مازندران داده شد تا با همراهی لشکر ۱۹ فجر فارس بر منارههای مسجد فاو بر افراشته شود.
علاوه بر این دو عملیات، عملیاتهای کربلای ۴ و کربلای ۱۰ نیز میدانی برای حضور و مشارکت دو لشکر ۲۵ کربلای مازندران و ۱۹ فجر فارس بود، عملیاتهایی که به گفته سرهنگ سلامی مدیر کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس مازندران ۴۸۹ شهید از استانهای فارس و مازندران تقدیم ایران اسلامی شد.