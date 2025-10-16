پخش زنده
برای حل بحرانهای آب، آلودگی هوا، محیط زیست و قطار سریعالسیر، نشست ویژه رئیسجمهور با استاندار و نمایندگان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی استانداری اصفهان، در جلسهای با حضور رئیسجمهور، استاندار اصفهان، فعالان اقتصادی و مجمع نمایندگان استان، راهحلهای مختلف برای مسائل حیاتی از جمله بحران آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا و شتاببخشی به طرح قطار سریعالسیر تهران-اصفهان بررسی شد.
مسائل و مشکلات متعددی در محورهای بحران آب و پیامدهای آن با طرح مسئله کمآبی تاریخی اصفهان و تبعات گسترده آن از جمله پدیده فرونشست زمین به عنوان یکی از اصلیترین موضوعات این جلسه مطرح شد.
همچنین مشکلات و موانع پیشروی طرح ملی قطار سریعالسیر تهران-قم-اصفهان از دیگر محورهای اصلی این جلسه بود، که نمایندگان بر لزوم تخصیص اعتبارات و رفع موانع برای بهرهبرداری هرچه سریعتر این طرح تاکید کردند.
معضل آلودگی هوای کلانشهر اصفهان و دیگر چالشهای زیستمحیطی استان نیز در دستور کار این جلسه قرار گرفت و بر ضرورت اجرای برنامههای عملیاتی برای کاهش آلایندهها تاکید شد.
رئیسجمهور در این نشست بر عزم جدی دولت برای حل این مشکلات تاکید و راهکارهای لازم را در راستای تسریع در روند اجرای طرحهای کلیدی و رسیدگی به مسائل پیشنهاد کرد.