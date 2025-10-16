پخش زنده
معاونت علمی ریاست جمهوری از توسعه فناوری و کاربردهای هوش مصنوعی در حوزههای امداد و نجات و آب با هدف کاربردیسازی هوش مصنوعی در این حوزهها حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تمرکز بر حل مسائل کلان و اولویتدار ملی، تقویت زیستبوم شرکتهای دانشبنیان، ایجاد اتصال میان نوآوری، صنعت و مصرفکننده، کاهش ریسک سرمایهگذاری برای شرکتها و ایجاد بازار برای محصولات هوشمصنوعی از مهمترین اهداف این حمایتها به شمار میرود.
در این فراخوان ها که با همکاری سازمان هلال احمر درخصوص امداد و نجات و وزارت نیرو درباره آب برگزار میشود، سقف زمانی اجرای پروژهها حداکثر ۱۲ ماه درنظر گرفته شده است.
هر طرح باید با مشارکت دو شخصیت حقوقی متخصص هوش مصنوعی و متخصص در حوزه امداد و نجات ارائه شود که حداقل یکی از آنها دارای تاییدیه دانشبنیان در حوزه مربوطه باشد.
متقاضیان میتوانند تا دهم آبان با مراجعه به سامانه خدمت در این فراخوان شرکت کنند.