آغاز تکمیل زنجیره ارزش ۱۰ صنعت زیربنایی در آذربایجانشرقی
استاندار آذربایجانشرقی از ایجاد ۱۰ زنجیره ارزش در صنایع زیربنایی آذربایجانشرقی برای تحول و تغییر در سبک تصمیمگیری و تصمیم سازی با مشارکت اتاق بازرگانی تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی که با حضور وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد به سیاستهای دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت:دولت جدید بر محور تفویض اختیار به استانها و تمرکززدایی از تصمیمگیریها برنامهریزی میکند و ما این ماموریت را با افتخار میپذیریم.
وی گفت: ۱۰ زنجیره ارزش در حوزههای صنعت، معدن و تجارت از جمله تکمیل زنجیرههای ارزش معدن با محوریت مس و طلا، فرش دستباف، چرم، کیف و کفش، خودرو، خودروسازی و ماشینسازی، صنایع چوب و مبل، شیرینی و شکلات، تکمیل زنجیره ارزش دارو و داروسازی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع تبدیلی انگور، سیب و خشکبار، فولاد و صنایع فولادی و گوشت و فرآوردههای گوشتی با همکاری اتاق بازرگانی تبریز تدوین شده است.
وی بر لزوم همگرایی نهادهای استانی و ملی تاکید کرد و افزود: با وجود چالشهای موجود در ساختار متمرکز اداری کشور میتوانیم با تغییر سبک مدیریت و سیاستگذاری در استان آغازگر تحولات جدیدی در کشور باشیم.
وی به پیشگامی آذربایجان در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: آذربایجان شرقی در طول تاریخ نشان داده که توانایی ایفای نقش پیشرو در عرصههای اقتصادی، صنعتی و علمی کشور را دارد امروز نیز با تکیه بر ظرفیتهای کارآفرینان و بخش خصوصی میتوانیم در مسیر اهداف کلان دولت ملی پیشگام شویم.
سرمست تصریح کرد: هرچند هنوز تفویض اختیارات بهصورت کامل عملیاتی نشده اما میتوان با تغییر رویهها و اتخاذ سیاستهای استانی مسیر اجرایی اهداف رئیسجمهور را هموار کرد.
وی همدلی، تعامل و هماهنگی موجود در آذربایجان شرقی میان استاندار، نمایندگان مجلس، نماینده ولیفقیه در استان و بخش خصوصی را سرمایهای ارزشمند توصیف کرد و افزود: این استان را میتوان به الگویی ملی در سیاستگذاری و حکمرانی تبدیل کرد.
وی با بیان اینکه ما برای شناسایی و معرفی ظرفیت و پتانسیلهای آذربایجانشرقی از کمیسیونهای مختلف مجلس به استان دعوت کردهایم گفت: بخش خصوصی استان میزبان این نمایندگان مجلس در راستای تسهیل در قانونسازی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده است.