رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: به همت صنعتگران در شش ماه امسال ۲۳۶ میلیون دلار کالا از استان به مقاصد مختلف صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر ابدالی صبح امروز در همایش روز ملی صنعت، معدن و تجارت و تجلیل از تولیدکنندگان قمی با اشاره به هدف صادراتی ۴۸۶ میلیون دلاری استان برای سال جاری گفت: ۲۳۶ میلیون دلار صادرات به همت صنعتگران و تولید کنندگان استان صورت گرفته است.
وی افزود: با هدف رونق تولید در ۶ ماهه امسال چهار هزار فقره واردات ماشین آلات و مواد اولیه در استان ثبت شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: در استان قم کشورهای روسیه، عمان، امارات، عراق و کشورهای حوزه اوراسیا بازارهای هدف صادراتی هستند.
ابدالی در خصوص حمایت از واحدهای صنعتی گفت: در شش ماه امسال هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل ستاد حمایت از تولید و تبصره ۱۸ اختصاص داه شده است که تولید کنندگان برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدهاند.