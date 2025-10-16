دستاورد‌های فرهنگی و هنری جدید برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در اختتامیه نهمین جشنواره فانوس و هفتمین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی و فناوری‌های نوین معرفی و از برگزیدگان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، این دو جشنواره از مهم‌ترین رویداد‌های فرهنگی و هنری هستند که با هدف ارتقای تولیدات هنری، سینمایی و فضای مجازی و همچنین کشف استعداد‌های بومی، به‌ویژه هنرمندان جوان، متعهد و انقلابی برگزار می‌شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان در این مراسم با اشاره به تأثیرگذاری استفاده از هنر و فناوری‌های نوین در انتقال پیام شهدا گفت: این ابزار‌ها به‌ویژه در فضای مجازی می‌توانند به شکلی مؤثر و گسترده پیام ایثار و شهادت را به نسل جوان منتقل کنند.

سرهنگ فلاحی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر لزوم بهره‌گیری از هنر و فناوری برای ترویج آموزه‌های دفاع مقدس تأکید داشته‌اند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گفت: جشنواره‌های "فانوس" و "فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی و فناوری‌های نوین" در مرحله استانی با هدف ارتقای کیفی و کمی تولیدات هنری و سینمایی، کشف استعداد‌های جدید و ایجاد انگیزه در بین هنرمندان جوان برگزار شد.

سرهنگ فلاحی افزود: این رویداد‌ها بستری مناسب برای هنرمندان و فعالان فرهنگی به‌منظور معرفی آثار خود است.

وی گفت: فراخوان این دوره از جشنواره‌ها از بهمن سال گذشته آغاز شد و علاقه‌مندان تا آخر اردیبهشت امسال فرصت داشتند تا آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گفت: در مجموع، ۹۰۴ اثر به دبیرخانه جشنواره استانی "فانوس" و ۳۹۱ اثر به دبیرخانه جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی و فناوری‌های نوین ارسال شد.

سرهنگ فلاحی افزود: پس از جمع‌بندی آثار، تعداد ۳۹ اثر از جشنواره "فانوس" و ۲۹ اثر از جشنواره "فعالان دفاع مقدس و مقاومت" به مرحله کشوری راه یافتند.