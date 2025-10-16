پخش زنده
امروز: -
پنجمین پایگاه اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل در منطقه آهنگرکلا بخش گتاب افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پایگاه عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در منطقه آهنگرکلای بابل با حضور دکتر قربانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، نمایندگان مردم در مجلس، اعضای شورای شهر، شهردار بابل و جمعی از مسئولان محلی به بهرهبرداری رسید.
دکتر لعلی، رئیس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: این پایگاه کار امدادرسانی به مناطق روستایی و جادهای محور حادثهخیز آهنگرکلا، ولوکلا، گتاب و بخشهایی از منطقه جنوبی شهر بابل را تحت پوشش قرار خواهد داد.
وی با تقدیر از اقدامات خیران افزود: زمین این پایگاه به مساحت ۱۶۰ متر مربع توسط خیر نیکاندیش آقای عنایتزاده اهدا و ساختمان آن نیز توسط ایشان و دیگر نیکوکاران منطقه ساخته شده است.
رئیس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل خاطرنشان کرد: این پایگاه که دارای مجوز در برنامه ششم توسعه کشوری است، پنجمین پایگاه اورژانس بابل محسوب میشود که در کمتر از هفت روز راهاندازی شده است.
گفتنی است پیش از این، پایگاههای اورژانس موزیرج، پایگاه جادهای روشنآباد، پیچاکلا و اورژانس موتوری امیرکلا در این شهرستان به بهرهبرداری رسیده بودند.