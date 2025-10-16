پخش زنده
تیم هندبال دختران کشورمان برای حضور در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵، فردا عازم بحرین میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان دختر برای حضور در بازیهای آسیایی جوانان بحرین فردا جمعه ۲۵ مهر، تهران را به مقصد منامه، محل برگزاری این بازیها، ترک میکند.
ثنا فتوحی بافقی، ریحانه حسینی، سارینا رستمی، پریسان احمدی خسروی، زهرا افشاری، فاطمه الفتنیا، هستی شیخعلیزاده، فاطمه بهزادیمقدم، ملیکا صفیخانی، هستی آریانفر، تینا خوشنژاد ایرانی، آسمان بدوی، آرزو طالعی بافقی، نگار باباصفری، دینا درخشانمهر و دیانا رضایی بازیکنان تیم هندبال کشورمان در این بازیها هستند.
مریم رضائیان، عزتالله رزمگر، خدیجه قانع، شیدا فلاحی و اکرم حبیبلو نیز کادر تیم هندبال جوانان دختر کشورمان را تشکیل میدهند.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۳۰ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد، اما مسابقات تیم هندبال دختران ایران از ۲۸ مهر آغاز میشود.
در رقابتهای بخش دختران تیمهای ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند بصورت دورهای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت میکنند.