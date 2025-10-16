به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ نماینده دائم چین در سازمان ملل در نشستی با عنوان "پیشنهاد اصلاحات در هشتادمین سالگرد سازمان ملل" (UN۸۰) با موضوع ارائه پیشنهاد‌هایی برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد، گفت: در مواجهه با وضعیت آشفته بین‌المللی، پایبندی به چندجانبه‌گرایی، تقویت نقش سازمان ملل و اصلاح و بهبود حکمرانی جهانی، آرزوی مشترک همه کشور‌ها و همچنین هدف نهایی UN۸۰ است.

فو تسونگ در مورد اصلاح ساختار سازمان ملل سه پیشنهاد مقدماتی چین را بدین شرح ارائه کرد:

اول، اصلاح ساختار باید پس از برنامه‌ریزی دقیق انجام شود. اصلاحات ساختاری، دشوارترین و تاثیرگذارترین گام در مسیر اصلاحات UN۸۰ است که نیاز به بحث و بررسی فراوان دارد.

دوم، اصلاح ساختار باید در جهت درست انجام شود. در زمینه اصلاحات توسعه، باید نقش دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به عنوان بخش محوری ستون توسعه تقویت شود.

سوم، اصلاح ساختار باید بر دستیابی به نتایج عملی متمرکز باشد. تمام نهاد‌ها و آژانس‌های تابعه سازمان ملل باید انجام وظایف اصلی خود را به عنوان اولویت اول در نظر بگیرند، از مزایا و تخصص خود استفاده کنند و از انحراف از ماموریت اصلی خودداری کنند.

این مقام چینی افزود: چین تحت هدایت ابتکار حکمرانی جهانی، همراه با کشور‌های عضو و دبیرخانه سازمان ملل، برای پیشبرد اصلاحات UN۸۰ در جهتی که به نفع توسعه بلندمدت سازمان ملل و منافع مشترک کشور‌های عضو باشد، تلاش خواهد کرد.