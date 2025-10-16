به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد کشاورزی جوین گفت: برداشت چغندر قند از سطح ۴۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شده است.

قاسم نیک‌ پسند با بیان اینکه میانگین برداشت چغندر قند از هر هکتار حدود ۵۵ تن است، افزود: پیش‌ بینی می‌ شود امسال در مجموع بیش از ۲۴۵ هزار تن چغندر قند در جوین تولید شود.

رئیس جهاد کشاورزی جوین با اشاره به برخی مشکلات کشاورزان گفت: قطعی برق چاه‌ های کشاورزی علاوه بر ایجاد نگرانی برای کشاورزان، موجب زردی برگ مزارع و کاهش عملکرد و عیار چغندر قند تولیدی در منطقه شده است.

نیک‌ پسند بر حمایت از کشاورزان و لزوم رفع مشکلات تأمین برق چاه‌ های کشاورزی تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری مسؤولان، موانع موجود برطرف شود تا تولید محصولات راهبردی مانند چغندرقند با کیفیت مطلوب ادامه یابد.