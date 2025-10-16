مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان از برگزاری بیش از ۴۹۰ برنامه ویژه و افتتاح پروژه‌های ماندگار در هفته تربیت بدنی و ورزش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی تمیم در نشستی ضمن تبریک هفته تربیت بدنی با اشاره به رویداد‌های این هفته، اظهار کرد: رویداد‌های ارزشمند و پروژه‌های بی‌نظیری در هفته تربیت بدنی و ورزش امسال محقق می‌شود.

وی افزود: امسال مجموعه ورزش خوزستان در چند حوزه به صورت ویژه اتفاقات پرشور و بزرگی را پیگیری خواهد کرد که از مهمترین‌های آن افتتاح ۱۳ پروژه ارزشمند عمرانی ورزشی، برگزاری بیش از ۴۹۰ رویداد مهم ورزشی، میزبانی از مسابقات شنا المپیاد استعداد‌های برتر کشور در اهواز بعد از سال‌ها و برگزاری ده‌ها همایش و جشنواره بزرگ، چندین رویداد فرهنگی مهم خواهد بود.

بنی‌تمیم با اشاره به پروژه‌های افتتاحی شاخص استان، عنوان کرد: خانه کشتی ایذه به عنوان یک از شاخص‌ترین پروژه‌های افتتاحی ورزش استان که با استاندارد‌های بین المللی مطابقت دارد طی مراسم باشکوهی به مناسبت هفته تربیت بدنی پس از سال‌ها چشم انتظاری به بهرداری می‌رسد.

وی افزود: همچنین استخر سرپوشیده هندیجان بعد از ۱۵ سال، چمن مصنوعی ابعاد استاندارد زمین اصلی استادیوم شهدا امیدیه و چندین پروژه ورزشی دیگر از مهمترین افتتاحیه‌های این هفته خواهند بود که به مردم شریف استان تقدیم خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان با اشاره برنامه‌های شاخص دیگر این هفته، اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در هفته تربیت بدنی و ورزش به عنوان میزبان اولین گردهمایی بزرگ ورزشی نویسان سراسر استان خواهد بود و امیدواریم این اقدام ارزشمند که برای اولین بار رقم می‌خورد فضای رسانه‌ای ورزش خوزستان را منسجم‌تر و پیشگام نسبت به سایر حوزه‌ها پیش ببرد.

او همچنین افزود: نوای ضرب زورخانه‌ای در سراسر استان و جلسه شورای عالی ورزش خوزستان آغازگر رویداد‌های هفته تربیت و بدنی و ورزش خواهد بود.