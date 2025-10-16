پخش زنده
تیمهای ملی کبدی نوجوانان کشورمان با دو ملیپوش قمی به رقابتهای قهرمانی آسیا اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیمهای ملی کبدی نوجوانان دختر و پسر کشورمان در حالی امروز برای شرکت در مسابقات آسیایی ۲۰۲۵ بحرین، راهی منامه پایتخت این کشور شد که علی اسدپور کبدیکار نوجوان قمی در ترکیب تیم ملی پسران حضور دارد و فائزه مرادی هم دیگر ملیپوش قمی حاضر در این رقابتها است که تیم دختران را همراهی خواهد کرد.
این برای نخستین بار است که کبدی قم در ترکیب تیمهای ملی نوجوانان و در رویدادی بین المللی صاحب نماینده است..