پخش زنده
امروز: -
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اعلام کرد که بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ پروژه گردشگری در سراسر کشور در صف دریافت تسهیلات بانکی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، صالحیامیری در حاشیه بازدید از پروژه در حال ساخت هتل لاله سنندج گفت: تکمیل این طرحها بدون پیگیری مستمر و عزم جدی سرمایهگذاران ممکن نیست.
وی با اشاره به راهکار تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام افزود: در برخی موارد ورود سرمایهگذار دوم میتواند به سرعتبخشی اجرای طرحها کمک کند.
صالحیامیری تأکید کرد: بسیاری از فعالان این حوزه نگاهشان تنها به دریافت تسهیلات کمبهره است، در حالی که اولویت باید بهرهبرداری سریع از پروژهها باشد تا از افزایش هزینهها در گذر زمان جلوگیری شود.
به گفته او، زمانیکه پروژه به مرحله بهرهبرداری برسد، بازپرداخت اقساط تسهیلات نیز بهراحتی انجام میشود.
در این بازدید، سرمایهگذار پروژه هتل لاله سنندج نیز با اشاره به روند طولانی اجرای این طرح گفت: زمین این پروژه در سال ۱۳۸۶ به مزایده گذاشته شد و شرکت ما در سال ۱۳۹۵ موفق به عقد قرارداد شد. با وجود تخصیص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار اولیه، پرداختها به صورت تدریجی انجام شد.
مرادی افزود: این پروژه اکنون با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه تکمیل است و برای پایان کار حدود هزار میلیارد تومان اعتبار جدید نیاز دارد.
به گفته او، هتل پنجستاره لاله سنندج شامل ۱۲۸ اتاق و ۲۵۰ تخت اقامتی است و تاکنون حدود دو هزار میلیارد تومان هزینه برای اجرای آن صرف شده است.