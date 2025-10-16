با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، شیوه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد در بورس کالا اصلاح می‌شود تا با ایجاد تسهیلات لازم، شفافیت و عدالت در بازار فولاد افزایش یابد و شرایط بهتری برای فعالان این صنعت راهبردی فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس هیئت عامل این سازمان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با تأکید بر رویکرد راهبردی این سازمان برای توسعه بخش معدن، از برنامه‌های حمایتی گسترده برای کاهش خطر سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و تسهیل در توسعه معادن کشور خبر داد.

محمدمسعود سمیعی‌نژادگفت: پروانه‌های فعال در حوزه مس به‌صورت هدفمند وارد چرخه توسعه خواهند شد و در صورت وجود معادن طلا و مس در اختیار بخش خصوصی، بستر لازم برای مشارکت مؤثر آن‌ها فراهم است.

وی با اشاره به اهمیت کاهش خطر در سرمایه‌گذاری‌های معدنی افزود: پروانه‌های کشف با حمایت‌های فنی و مالی از سوی ایمیدرو کم‌ریسک می‌شوند و صندوق ملی بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدنی نیز ضمانت‌های لازم را ارائه خواهد داد.

سمیعی‌نژاد همچنین از اجرای طرح نوسازی ماشین‌آلات در بخش اکتشاف خبر داد و هدف از آن را ارتقای بهره‌وری و تسریع در روند فعالیت‌های اکتشافی کشور عنوان کرد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان خود به زنجیره فولاد پرداخت و گفت: با دستور وزیر صمت، سازوکار قیمت‌گذاری زنجیره فولاد در بورس کالا اصلاح خواهد شد. این اقدام با هدف افزایش شفافیت و تحقق عدالت در بازار فولاد انجام می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر نقش ایمیدرو در رفع موانع تولید اظهار داشت: ایمیدرو به‌عنوان معین بخش معدن در کنار فعالان این حوزه خواهد بود و با اجرای اقدامات عملیاتی، مسیر توسعه پایدار و اشتغال‌زا در کشور را هموار خواهد کرد.