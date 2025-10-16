رؤسای ستاد‌های نماز جمعه گیلان امروز با هدف آشنایی با ظرفیت‌های رسانه‌ای نماز جمعه و رویداد سازی این آیین عبادی سیاسی در مجتمع آموزشی و رفاهی معلمان دهکده ساحلی بندرانزلی دور هم جمع شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امروز در گردهمایی یک روزه رؤسای ستاد‌های برگزاری نماز جمعه گیلان، شرکت کنندگان با ظرفیت‌ها و بایسته‌های رسانه‌ای نماز جمعه و رویداد سازی فرهنگی این آیین عبادی سیاسی آشنا شدند.

مدیر مرکز تعالی و پیشرفت ستاد‌های نماز جمعه کشور در این مراسم گفت: اعضای ستاد‌های نماز جمعه با انجام فعالیت‌های متنوع اجتماعی، جهادی و قرآنی، تلاش می‌کنند تا رغبت و اشتیاق مردم به ویژه خانواده‌ها، برای حضور موثر و با کیفیت در نماز جمعه و استفاده از برنامه‌های فرهنگی افزایش یابد.

ناصرطالبی، همچنین از فعالیت ۹۰۰ ستاد نماز جمعه در کشور خبرداد و افزود: از این میزان، ۳۵ ستاد در گیلان فعال هستند.

وی در ادامه هم، بر بکارگیری جوانان در ستاد‌های نماز جمعه تاکید کرد و گفت: در ستاد‌های نماز جمعه تلاش می‌شود، تا در کنار بهره گیری از تجربه افراد با سابقه، از حضور جوانان خوش فکر و خلاق هم در این مسیر به نحو شایسته استفاده شود.