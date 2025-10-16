به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین کاروان ورزشی کشورمان به همراه گروه دوم کادر سرپرستی و پزشکی امروز (پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴) عازم منامه محل برگزاری سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین شد.

تیم‌های ملی والیبال، کبدی، هندبال، پنچاک سیلات و کوراش امروز تهران را به مقصد دوبی ترک کرده و بعد از توقفی کوتاه راهی منامه خواهند شد.

گروه نخست کادر سرپرستی و پزشکی دوشنبه ۲۱ مهر راهی منامه شد و ضمن حضور در نشست هماهنگی و ثبت نام نهایی با کمیته برگزاری بازی‌ها، اقدام به بازدید از هتل‌ها و سالن‌های مختلف کرد و در نشستی آنلاین، آخرین نکات لازم و تغییرات اتخاذ شده میزبان و موارد قابل ذکر و مهم را مجددا با کادر سرپرستی تیم‌های اعزامی در میان گذاشت.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم رسمی آغاز می شود و دهم آبان پایان می‌یابد.

رقابت‌های برخی رشته‌ها همچون والیبال، کبدی، کوراش و پنچاک سیلات زودتر از مراسم افتتاحیه آغاز می‌شود.