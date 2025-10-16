پخش زنده
به مناسبت روز ملی روستا و عشایر با حضور گردشگران و اهالی، در روستای پلکانی و سنگی ورکانه همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دهیار ورکانه گفت: در دومین جشنواره پاییزه مهر ورکانه، محصولات متنوع باغی و کشاورزی، لبنیات سنتی، عسل و صنایعدستی در ۳۸ غرفه از روستاهای مختلف استان همدان و ۱۴ غرفه از روستای ورکانه ارائه شده است.
رضا کردورکانه با بیان اینکه این جشنواره در راستای نامزدی روستای تاریخی ورکانه برای ثبت جهانی در فهرست روستاهای مستعد گردشگری سال ۲۰۲۶ برگزار شد، افزود: برای ثبت جهانی روستای ورکانه ۲۱ ویژگی و شاخصه را باید داشته باشیم که هم اکنون بیشتر این ویژگیها را داریم.
او تصریح کرد: برگزاری چنین جشنوارههایی، فرصتی برای رونق اقتصاد محلی، معرفی پتانسیلهای گردشگری و تشویق جوانان به ماندن در روستا و توسعه پایدار است.