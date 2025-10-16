مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، از اضافه شدن یک شناور لندینگ‌کرافت تازه ساخت به ناوگان حمل‌ونقل دریایی کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عزت اله محمدی، گفت: با الحاق این شناور، هم اکنون ۱۲ شناور در مسیر‌های منتهی به کیش فعالیت می‌کنند.

او با اشاره به ویژگی‌های فنی شناور جدید، گفت: لندینگ‌کرافت با ظرفیت جابه‌جایی ۶۰ دستگاه خودروی سواری و با هدف اجرای برنامه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل دریایی و افزایش توان جابه‌جایی خودرو و مسافر به مجموعه ناوگان دریایی کیش اضافه شد.

محمدی خاطرنشان کرد: ارتقای ایمنی، کاهش زمان انتظار و بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل دریایی بین بنادر کیش و چارک و آفتاب از مهمترین دلایل طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی است.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، افزود: طرح نوسازی ناوگان دریایی کیش در چارچوب سیاست‌های سازمان منطقه آزاد کیش و با هدف توسعه زیرساخت‌های بندری و ارتقای کیفیت خدمات دریایی در حال اجرا است.