به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهید حاج محمدرضا پورمهدی متولد سال ۱۳۴۰ بود و قبل از شروع جنگ تحمیلی عضو سپاه پاسداران شد.

شهید پورمهدی در طول دفاع مقدس چندین بار از جمله در عملیات فتح‌المبین توسط نارنجک دستی از ناحیه زانو، عملیات بیت المقدس توسط خمپاره ۶۰ از ناحیه بازوی چپ، سینه و گونه (زیر چشم) کتف چپ و در عملیات والفجر یک توسط ترکش توپ از ناحیه صوت مجروح و مفتخر به درجه جانبازی و جانباز ۷۰ درصد می‌شود.

سرانجام حاج محمدرضا پورمهدی بعد سال‌ها صبوری و تحمل درد و رنج بجامانده از مجروحیت‌های دوران دفاع مقدس در روز سه شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ به یاران شهیدش پیوست.

پیکر مطهر این شهید والامقام امروز ۲۴ مهر در مراسمی با حضور مردم و مسئولان در دزفول تشییع و به خاک سپرده شد.