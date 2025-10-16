به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار افشار رئیس ستاد مرکزی سپاه در دوران دفاع مقدس، ساعاتی قبل براثر عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت. وی در سال ۱۳۳۰ در مشهد متولد شد. او دیپلم خود را از مدرسه علوی مشهد دریافت کرد و فارغ التحصیل دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف است.

این سردار فقید سپاه پاسداران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل فعالیت‌های سیاسی توسط نیرو‌های ساواک دستگیر شده، و ۴ ماه زندانی بود، او از دانشجویان پیرو خط امام (س) بوده و در تسخیر لانه جاسوسی حضور داشته است.

سردار افشار از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ در شورای مرکزی جهاد سازندگی عضویت داشته است، او همچنین مسئولیت جانشینی و ریاست ستاد مرکزی و نیز سخنگویی سپاه پاسداران را در سال‌های دفاع مقدس به عهده داشته و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به عنوان فرمانده نیروی مقاومت بسیج فعالیت می‌کرد.

وی در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ نیز رئیس دانشگاه امام حسین علیه السلام بود؛ همچنین معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو‌های مسلح، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، معاون سیاسی و معاونت اجتماعی وزارت کشور را در کارنامه خود داشت.