وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان که به قاهره سفر کرده است با همتای مصری خود دیدار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان در حاشیه هفتادو دومین نشست کمیته مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با دکتر خالد عبدالغفار وزیر بهداشت مصر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

ظفرقندی در این دیدار به تقویت همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های آموزش پزشکی، بهداشت و درمان تاکید کرد. همچنین با توجه به حضور دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در قاهره تسهیل رفت و آمد نمایندگان وزارت بهداشت درخواست شد.

وزیر بهداشت مصر هم تاکید کرد: با توجه به قرابت شرایط بهداشتی دو کشور زمینه‌های همکاری بسیاری وجود دارد.

دو طرف نمایندگانی برای بررسی جزئیات همکاری معرفی نمودند.

عبدالغفار همچنین به موضوع جمعیت اشاره کرد و گفت: در حالیکه ایران مردم را به فرزندآوری تشویق می کند ما نیاز به کنترل جمعیت داریم.

مصر در زمینه دارو زیرساخت خوبی دارد و با توجه به ظرفیت بالای حوزه داروی ایران می توان همکاری موثری داشت.