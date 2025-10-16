به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کشاورزان فارس ۱۵ سال پیش، زمانی که خشکسالی گلوی آب را فشرد و زمین هایشان کم توان شد، به سوی تغییر الگوی کشت رفتند.

اکنون استان فارس با داشتن‌۳۵۰هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید ۴۵ هزار تن انواع گیاهان دارویی، در رتبه نخست تولید و رتبه سوم سطح زیر کشت کشور ایستاده است.



آب و هوای چهار فصل سبب شده است که امکان کاشت هر نوع گیاه دارویی در استان فراهم باشد.

کشاورزان فارس علاوه بر موفقیت در کاشت، اکنون الگویی برای کشاورزان دیگر استان‌ها شده‌اند و دانش خود را به آن‌ها نشر می‌دهند.

صادرات گیاهان دارویی سالانه ۸ میلیون دلار برای فارس ارزآوری دارد و این در حالی است که ۷۰ درصد از تولیدات گیاهان دارویی فارس به صورت خام صادر می‌شود.

اگر زمینه فرآوری گیاهان دارویی بیشتر فراهم شود، ارزآوری چند برابری خواهد داشت.